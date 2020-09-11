الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب العالمية فى آخر جلسات الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية في ظل تقلب أسواق الأسهم العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "".

 

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.56%، أي ما يوازي 11 دولارا إلى 1953.30 دولار للأوقية، لينهي الأسبوع مرتفعا 0.3%، وخسر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.04% عند 1945.33 دولار للأوقية.

 

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.3% إلى 26.94 دولار للأوقية.

 

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واستقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 930.83 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم الفوري 1.1% مسجلا 2305.10 دولار للأوقية.

 

وأخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير خطة للجمهوريين بشأن حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.

وانتعش مؤشر الدولار يوم الجمعة بعد انخفاض حاد مقابل اليورو في الجلسة السابقة وكان في طريقه لأفضل أسبوع له منذ منتصف مايو الماضي.

 

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 28% هذا العام حيث ضخت الحكومات والبنوك المركزية الكبرى تحفيزا هائلا في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة للتخفيف من الخسائر الاقتصادية لفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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