شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يؤكد إنفاق مصر: 1,6 تريليون جنيه على الدعم خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إنفاق الدولة المصرية على الدعم بلغ 1,6 تريليون جنيه خلال 10 سنوات، حيث سجلت 101,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 132,9 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 31,3 % ، ثم انخفضت في العام المالي التالي لتسجل 113 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 15 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، ثم عادت للارتفاع مرة ثانية خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 160,1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 41,7 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 178,7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 11,6 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 153,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 13,8 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 128,5 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 16,5 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 222,1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72,8 % عن عام 2016/2017، وانخفضت عام 2018/2019 لتسجل 214,3 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 3.5 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 171,8 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19,8 % عن العام السابق عليه.

واستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة المصرية على الدعم خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث بلغ 89 مليار جنيه بنسبة 51,8% من إجمالي الدعم، يليه دعم المواد البترولية 53 مليار جنيه بنسبة 30,8 %، ثم دعم تنشيط الصادرات 6 مليار جنيه بنسبة 3,5%، ثم دعم الكهرباء 4 مليار جنيه بنسبة 2,3%، ثم دعم إسكان محدودي الدخل 3,9 مليار جنيه بنسبة 2,3 %، ثم دعم التامين الصحي والأدوية 3,6 مليار جنيه بنسبة 2,1 %، ثم دعم نقل الركاب 1,9 مليار جنيه بنسبة 1,1 %، ثم دعم المزارعين 565 مليون جنيه بنسبة 0,3 %، واخيراً دعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه بنسبة 0,1 %.

وسجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الشهر 14,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، منها 7,4 مليار جنيه على دعم السلع التموينية، 4,4 مليار جنيه على دعم المواد البترولية ، 500 مليون جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 333,3 مليون جنيه على دعم الكهرباء، 325 مليون جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 299,7 مليون جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 154,2 مليون جنيه على دعم نقل الركاب، 47,1 مليون جنيه دعم المزارعين، 16,7 مليون جنيه على تنمية الصعيد.

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وبلغ متوسط إنفاق مصر على الدعم في اليوم 477,1 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، منها 247,2 مليون جنيه على دعم السلع التموينية، 147,1 مليون جنيه على دعم المواد البترولية ، 16,7 مليون جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 11,1 مليون جنيه على دعم الكهرباء، 10,8 مليون جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 10 مليون جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 5,1 مليون جنيه على دعم نقل الركاب، 1,6 مليون جنيه دعم المزارعين، 555,6 ألف جنيه على تنمية الصعيد.

وسجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الساعة 19,9 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، منها 10,3 مليون جنيه على دعم السلع التموينية، 6,1 مليون جنيه على دعم المواد البترولية ، 694,4 ألف جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 463 ألف جنيه على دعم الكهرباء، 451,4 ألف جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 416,2 ألف جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 214,1 ألف جنيه على دعم نقل الركاب، 65,4 ألف جنيه دعم المزارعين، 23,1 ألف جنيه على تنمية الصعيد.

وبلغ متوسط إنفاق مصر على الدعم في الدقيقة 331.3 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، منها 171,7 ألف جنيه على دعم السلع التموينية، 102,2 ألف جنيه على دعم المواد البترولية ، 11,6 ألف جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 7,7 ألف جنيه على دعم الكهرباء، 7,5 ألف جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 6,9 ألف جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 3,6 ألف جنيه على دعم نقل الركاب، 1,1 ألف جنيه دعم المزارعين، 385,8 جنيه على تنمية الصعيد.