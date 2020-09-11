شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة.. و عيار 24 يسجل 234.57 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 11-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.57 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 234.57 ريال بما يعادل 62.53 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 215.02 ريال بما يعادل 57.32 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 205.25 ريال بما يعادل 54.72 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 175.93 ريال بما يعادل 46.90 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 136.83 ريال بما يعادل 36.48 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 117.28 ريال بما يعادل 31.29 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,295 ريال بما يعادل 1,945 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,642 ريال بما يعادل 437.75 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 234,567 ريال بما يعادل 62,534 $
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار أمس الخميس. والذهب مرتفع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1945.50 دولار.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.
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