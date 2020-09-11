شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي إلى 39.91 دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 مساءً, 11 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.53%.

وسجل “برنت” زيادة عند الساعة 1000 بمقدار 21 سنت أمريكي ليصل إلى 39.91 دولار أمريكي.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 37.26 دولار أمريكي أو ما يعادل 0.69 %.

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