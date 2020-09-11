شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1841 دولار.. وصعود الكرونة النرويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع اليورو قليلا اليوم الجمعة إذ أشار متعاملون إلى النهج الهادئ لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي إزاء صعود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حاليا سيكون أقل من المتوقع.

وبعد مؤتمر صحفي أمس الخميس قالت فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لا يستهدف سعر الصرف، قالت مصادر إن صانعي السياسات اتفقوا على مراقبة ارتفاع اليورو، معتبرين أنه يتماشى بصفقة عامة مع العوامل الأساسية للاقتصاد.

وأظهر مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أن الدولار يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب. وارتفع الدولار أثناء الليل إذ تسبب اضطراب أسواق الأسهم الأمريكية في تمسك المستثمرين بالملاذات الآمنة.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 1.1841 دولار، بيد أنه بلغ 1.1917 دولار في اليوم السابق وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.

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واستقر مؤشر الدولار عند 93.22، بينما علق الدولار أمام العملة اليابانية عند 106.19.

وارتفعت الكرونة النرويجية 0.8 بالمئة إلى 9.0215 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ذكر مكتب الإحصاءات النرويجي أنه يتوقع حاليا انكماش الاقتصاد 3.2 بالمئة في العام الحالي بما يقل عن هبوط 3.9 بالمئة توقعه في يونيو حزيران.

ومقابل اليورو، ارتفعت الكرونة 0.4 بالمئة إلى 10.6795، على الرغم من أن تلك التحركات لم تكن كافية لتبديد أثر انخفاضات على خلفية تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة.

وتقدم الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2840، لكنه ظل مستقرا مقابل اليورو عند 92.23 بنس بعد أن تسبب واحدة من أكبر موجات البيع المسجلة هذا العام في دفع العملة البريطانية للانخفاض نحو اثنين بالمئة مقابل اليورو أمس الخميس.