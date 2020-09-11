شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن يظل التراجع محدودا حتى الآن بسبب هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,937.34$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,945.31$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,949.48$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مستقرا ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,966.53$ للأونصة.

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وضغط على المعدن يوم الخميس تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ،والتي قللت خلالها من مخاطر ارتفاع اليورو وتأثيره السلبي على التعافي الاقتصادي فى أوروبا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، ليستأنف هبوط الذي توقف بالأمس ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

التراجع الحالي فى مستويات الدولار ، يأتي فى ظل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل خاصة بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت المخاوف حيال مستويات التضخم فى أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,252.96 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 11 آب/أغسطس.