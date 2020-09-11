شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 0.7350، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 0.7245 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 0.7135 وتمتد إلى 0.6964.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط