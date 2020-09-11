شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لكسر مستوى 40.00 دون أن يتمكن من الثبات دونه، بانتظار كسر مؤكد لفتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 38.80 ثم 37.12 التي تمثّل أهداف الموجة الهابطة المتوقعة لهذا اليوم.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً للجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 40.75 ثم 41.36 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.36

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط