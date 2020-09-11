شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليختبر القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 37.50 يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح صباحاً، بانتظار استئناف الميل الهابط لاختبار مستوى 36.08 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 34.34 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون مستويات 37.50 و38.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 38.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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