شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 26.90، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تستهدف مستوى 25.06 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 26.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط