شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1934.86 والمقاومة 1950.50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير