شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد الاقتراب من المقاومة المحورية 1.2880 هذا الصباح، والذي تأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أننا بانتظار التوجه نحو 1.2705 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2705 والمقاومة 1.2880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط