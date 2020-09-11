شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لاختراق 1.1840، ويحتاج للتماسك دون هذا المستوى ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار كسر مستوى 1.1815 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول الذي يتواجد عند 1.1720، مع التذكير بأن تأكيد اختراق 1.1840 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه بزيارة القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.2011.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط