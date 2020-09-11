شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأوروبية بالافتتاح وسط تنامى التوتر إزاء بريكست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأوروبية بعد أن فتحت على انخفاض طفيف، اليوم الجمعة، عقب يوم من تبنى البنك المركزى الأوروبى لهجة أقل ميلا إلى التيسير النقدى عن المتوقع حيال التحفيز، بينما تسبب تنامى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق فى ضعف الإقبال على المخاطرة.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش واتجه صوب اختتام الأسبوع محققا مكاسب.
وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية، بعد يوم من إبقاء المركزى الأوروبى على أسعار الفائدة مستقرة وقوله إنه يراقب اليورو عن كثب.
وكانت أسهم النفط والغاز من بين أكبر القطاعات المتراجعة مع نزول أسعار الخام.
وقفز سهم أريزتا السويسرية لصناعة المخبوزات المجمدة 17.3% بعد أن قالت إنها تجري محادثات في مرحلة متقدمة مع شركة الاستثمار المباشر إليوت أدفيسورز بشأن صفقة استحواذ.
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