الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يختبر الدعم الأولي-تحليل - 11-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الغاز بارتداده التصحيحي الهابط مستوى الدعم الأولي المتمركز عند 2.280 متأُثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع البيع.

 

تجديد المحاولات الصاعدة يتطلب الثبات فوق الدعم الحالي لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 2.480 وصولا للهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 2.780, أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وهبوطه دون هذا الدعم, فإن ذلك سيؤكد تجديده للمحاولات التصحيحية الهابطة ليتكبد بذلك خسائر إضافية قد تمتد نحو 2.080.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين   2.280 و 2.480

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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