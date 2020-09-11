شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يفشل باستعادة الايجابية- تحليل - 11-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج يوم أمس استعادة ميله الصاعد بتشكيله لموجه صاعدة مسجلا بذلك مستوى 126.44 إلا أن تقديمه لإغلاق سلبي جديد دون دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 125.90 يعزز سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القادمة.

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى 20 يدعونا لانتظار تسلل السعر دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 125.45 ليفتح ذلك الباب أمام استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 124.12 و 123.40 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.90 و 124.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط