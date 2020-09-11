الباوند مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد-تحليل - 11-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية بتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ تشكيله بذلك لموجه هابطة قوية وليستقر من خلالها دون دعم القناة الصاعدة الرئيسي والمتمركز عند 137.05.
استمرار تقديم سعر الزوج لإغلاقات سلبية دون الدعم المكسور, يدعونا لترجيح سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القادمة ليستهدف بذلك مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 134.80 و 133.68 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.10 و 134.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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