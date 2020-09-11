شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد-تحليل - 11-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية بتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ تشكيله بذلك لموجه هابطة قوية وليستقر من خلالها دون دعم القناة الصاعدة الرئيسي والمتمركز عند 137.05.

استمرار تقديم سعر الزوج لإغلاقات سلبية دون الدعم المكسور, يدعونا لترجيح سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القادمة ليستهدف بذلك مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 134.80 و 133.68 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.10 و 134.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط