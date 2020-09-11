شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 11-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيل تداولات صاعدة بطيئة محاولا التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك ولنلاحظ اندفاعه مؤخرا فوق مستوى 915.00 ليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.
نذكر بأهمية اختراق السعر خلال التداولات الحالية لمستوى 870.00 والذي طالما شكّل بدوره عائق أمام المحاولات الصاعدة ومن ثم لننتظر استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1040.00 و 1105.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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