شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على اتجاه سعر النحاس الصاعد – تحليل -11-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى دعم القناة الصاعدة المتمركز قرب 2.9300 ليحافظ بذلك على مساره الرئيسي الصاعد بالرغم من تعرضه لضغوط سلبية متكررة نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50. لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليؤكد ذلك استعداده لاستئناف المحاولات الصاعدة وليبدأ باستهداف المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 3.1200 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 3.3300. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9300 و 3.1200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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