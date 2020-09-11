شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط جديدة لشبكة الغازات لإمداد المدن والمناطق الصناعية والسياحية بالخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول، استمرار تنفيذ مشروعات لخطوط جديدة للشبكة القومية للغازات بإجمالى أطوال 425 كم ، لإمداد المدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية بالخدمة ، موضحة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن التوسعات الجديدة تهدف أيضا الى إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي ورفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات .

Advertisements

يذكر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو" قد نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم.

وكان المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حالياً تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحرى لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية لافتا أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.