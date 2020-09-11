شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له منذ مطلع الشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ مطلع أيلول/سبتمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 106.17 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.13 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.21 بينما حقق الأدنى له عند 106.08.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في تموز/يوليو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.5% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.9%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي اتساعاً إلى 0.1 مقابل انكماش عند 52.3 في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 36.1.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لمن سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد من بين المرشحين المحتملين لخلافة آبي، سكرتير رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا بالإضافة لوزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا، ويعد سوجا الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقرر عقدها في 14 من أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.6%، بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.0%.