شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أسبوع متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له 12 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تقييم الأسواق لتصاعد لتوترات القائمة بين واشنطون وبكين والتوترات الأخيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.35% لتتداول عند 1,947.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,953.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,964.30$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 93.27 مقارنة بالافتتاحية عند 93.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تموز/يوليو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.6%، بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.0%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لن يمدد الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 من أيلول/سبتمبر للأمر التنفيذي الذي وقعه الشهر الماضي والذي يجبر شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك-توك" بالتخلي عن أنشطة تطبيقها وبيع أصوله خلال 90 يوم، ويذكر أنه وقع أيضا مسبقاً أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين إجراء معاملات مع الشركة الصينية بدءاً من 20 من هذا الشهر.

وتابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون الولايات المتحدة قامت بإلغاء تأشيرات لنحو ألف طالب وباحث صيني، معلله ذلك بأنهم خطر على الأمن القومي الأمريكي، وسط الإشارة لكونها لا تزال ترحب بالباحثين الصينيين الذي لا يدعمون أهداف الحزب الشيوعي الصيني في الهيمنة المسلحة، وفي المقابل أعربت بكين عن كون واشنطون تقوم بممارسة التمييز العنصري ضد الصينيين وتقوم بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي سياق أخر، تراقب الأسواق تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن دخلت المفاوضات حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين في أعقاب تنفيذ الخروج في 31 من كانون الثاني/يناير الماضي، في حالة من التعثر بسبب تضارب وجهات النظر بين الجانبين في عدة نقاط رئيسة أبرزها الهجرة والاتحاد الجمركي، ما يفتح المجال لخروج بريطانيا دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 15 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويذكر أن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الاثنين الماضي عن أهمية استعداد العالم للتفشي المحتمل القادم لفيروس كورونا بحلول فصل الشتاء، داعياً الدول للاستثمار في الصحة العامة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27.7 مليون ولقي 899,916 شخص مصرعهم في 216 دولة، ولا تزال الابحاث والتجارب تجرى بهدف التوصل للقاح.