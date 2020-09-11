شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الأسماك بسوق العبور .. تراجع البلطى والبورى يبدأ من 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 11 – 9 – 2020 وذلك في ظل زيادة المعروض من الإنتاج المحلى حيث سجل ، البلطي الاسواني 17-37 جنيها بينما انخفض البلطي المزارع "2". 10.5-11.5 مقابل 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو، و البلطى المزارع "1" سجل 12-14 جنيهات مقابل 13 – 15 " جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها.

وسجل البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها. والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها ، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،. و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات .

Advertisements

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل تكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من الغش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والأسماك بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.