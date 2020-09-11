شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى الحاصلات الزراعية يكشف أهمية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف البلتاجى ، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، إن انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف ، يدعم التصدير للخارج بكميات أكبر ووقت تصديرى أطول على مدار العام ، موضحا أن اليوبوف هى منظمة تحمى حقوق الملكية الفكرية لكل مربى الأصناف الجديدة من البذور النباتية .

وأضاف البلتاجى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إن مصر انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام لتشجيع قدوم المربيين وهم أصحاب البذور النياتية الجديدة إلى مصر والتى تحمى بموجبها أبحاثهم العلمية من السرقة فى أى دولة ، حيث أن التعاقد مع أصحاب البذور النباتية يتم وفقا لشروط يحصل بموجبها صاحب البذور على رسوم بعد خروج المحصول وتصديره للخارج وهذه الرسوم تحدد وفقا للتعاقد مع الفلاح والمربى ويتم دفعها سنويا ، لافتا إلى أن انضمام مصر ساعد فى حفظ حقوق المرببين فى أبحاثهم العلمية للبذور النباتية الجديدة ويحق لهم اللجوء للتحكيم فى مصر فى حالة سرقتها من أى مزارع .

Advertisements

وأوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هذه البذور تعاقدنا عليها فى محصول العنب العام الجارى ، ولفت إلى أن القطاع الخاص من مصدرى الحاصلات الزراعية تعاقد مع 4 شركات أجنبية لاستيراد بذور العنب الجديدة وزراعتها فى مصر وتنقسم هذه الشركات إلى 3 شركات أمريكية وشركة أسبانية، وهذه البذور تعطى مميزات مختلفة من العنب من حيث اللون والطعم والإنتاجية، لافتا إلى أن هناك 3 أنواع من العنب هو الأبيض والأحمر والأسود .

وأشار الى الأصناف الجديدة من العنب ، تتحمل السفر دون أى تلف وتعطى قوة للمحصول الجديد الذى بدأ اعتبارا من مايو الماضى ، وتصدر مصر ما يقارب الـ 120 ألف طن من كافة أنواع العنب إلى أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتعتبر أولى الدول التى نصدر لها هى انجلترا ثم ألمانيا وهولندا، وتقل صادرات العنب إلى فرنسا وإيطاليا بسبب تفضيل شعوبهم العنب كبير الحجم ، مشيرا الى أن حجم الإنتاج السنوى من العنب يقدر بنحو مليون طن سنويا، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس الجديدة ستستمر على نفس الخطط السابقة بدعم الحاصلات الزراعية المصرية ونفاذها إلى الأسواق العالمية ، لتحقيق أعلى معدلات من التشغيل فى مصر وارتفاع قيمة عوائد التصدير للمنتجات المصرية .