شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الاداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن اقتصاديات آسيا ومع تقييم المستثمرين لتوالي تصعيد التوترات بين واشنطون وبكين والتوترات الأخيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.7 مقابل 59.0 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في تموز/يوليو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.5% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.9%، وذلك بالتزامن كشف بنك اليابان عن إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 0.1 مقابل انكماش عند 52.3 في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 36.1.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لن يمدد الموعد النهائي الذي يقضي في 15 من أيلول/سبتمبر للأمر التنفيذي الذي وقعه الشهر الماضي والذي يجبر شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك-توك" بالتخلي عن أنشطة تطبيقها في أمريكا وبيع أصوله خلال 90 يوم، ويذكر أنه وقع أيضا مسبقاً أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين إجراء معاملات مع الشركة الصينية بدءاً من 20 من هذا الشهر.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الولايات المتحدة قامت بإلغاء تأشيرات لنحو ألف طالب وباحث صيني، معلله ذلك بأنهم خطر على الأمن القومي الأمريكي، وسط الإشارة لكونها لا تزال ترحب بالباحثين الصينيين الذي لا يدعمون أهداف الحزب الشيوعي الصيني في الهيمنة المسلحة، وفي المقابل أعربت بكين عن كون واشنطون تقوم بممارسة التمييز العنصري ضد الصينيين وتقوم بانتهاك حقوق الإنسان.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.54% ليربح 8.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,633.67، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 68.76 نقطة ويصل إلى المستوى 23,304.23.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.06% ليخسر 2.55 نقطة ويصل إلى المستوى 4,579.43، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 3.23 نقطة ويصل إلى المستوى 3,231.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.34% ليربح 82.56 نقطة ويصل إلى المستوى 24,396.10، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.64% ليخسر 15.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,381.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.57% ليخسر 67.33 نقطة ويصل إلى المستوى 11,744.45، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.74% ليخسر هو الأخر 43.52 نقطة ويصل إلى المستوى 5,865.00.