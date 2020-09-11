شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مزيد من الانخفاض – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية إضافية ليتداول دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط ويوقف المسار التصحيحي الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار مستوى 0.9000 كهدف رئيسي تالي.

مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9192 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط