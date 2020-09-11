شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور سابقاً للقناة الرئيسية الصاعدة وارتد هبوطاً من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتاظر التوجه نحو مستويات 0.7135 ثم 0.6964 كأهداف رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.7350.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط