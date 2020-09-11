شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور سابقاً للقناة الرئيسية الصاعدة وارتد هبوطاً من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتاظر التوجه نحو مستويات 0.7135 ثم 0.6964 كأهداف رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.7350.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 11-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.