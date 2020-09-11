شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضغط على الدعم – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد اختبار حاجز 41.00 يوم أمس، ليكمل السعر تشكيل نموذج علم استمراري هابط يظهر بالصورة الفرعية، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي نتوقع أن يدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد، حيث يجري السعر محاولات لكسر الدعم المحوري 40.00.
وبالتالي، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 38.80 وتمتد إلى 37.12، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 40.75 والأهم دون 41.36.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.36
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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