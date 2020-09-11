الاقتصاد

النفط يعود للانخفاض – تحليل - 11-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود للانخفاض – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كسر سعر النفط دعم القناة الفرعية الصاعدة المشار لها في تقاريرنا يوم أمس واستقر دونها، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 36.08 وتمتد إلى 34.34 بعد كسر المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاتجاه الهابط المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 37.50 ثم 38.40 والثبات فوقها.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 38.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يعود للانخفاض – تحليل - 11-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا