شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود للانخفاض – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كسر سعر النفط دعم القناة الفرعية الصاعدة المشار لها في تقاريرنا يوم أمس واستقر دونها، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 36.08 وتمتد إلى 34.34 بعد كسر المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاتجاه الهابط المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 37.50 ثم 38.40 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 38.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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