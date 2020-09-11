شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة مجدداً ليكسر مستوى 26.90 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، في طريقه للانخفاض نحو مناطق 25.06 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 26.90 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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