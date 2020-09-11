شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الهابط مع افتتاح اليوم بعد أن نجح بتحقيق هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1967.90، ليصل إلى الدعم المحوري 1934.86 الآن، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل تركيبة سلبية قد تدفع السعر لكسر الدعم المذكور وتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بينما بالمقابل، يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع في البيع يدعم قوة مناطق الدعم الحالية وفرص العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم 1934.86 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض والتوجه نحو مستوى 1901.80 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل اختراق المقاومة 1950.50 مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير