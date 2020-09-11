شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع بعد إعادة اختبار مناطق المقاومة المخترقة يوم أمس، ويحصل السعر على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 1.3362 كمحطة رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.3110 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3110 والمقاومة 1.3260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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