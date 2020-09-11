شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين في مسار جانبي – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات جانبية ويستقر حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 106.44، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر للتعافي وتحقيق مكاسب على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر لكسر مستوى 106.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 105.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط