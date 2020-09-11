شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية يوم أمس ليصل إلى حاجز 1.2800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2705.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2880 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1.3000 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2705 والمقاومة 1.2880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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