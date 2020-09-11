شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر دون الدعم – تحليل - 11-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس بسلبية دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، حيث أظهر تداولات مختلطة في الجلسات الماضية، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.1720 الذي يمثّل الهدف السلبي الأول.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1840 والثبات بإغلاق يومي فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط