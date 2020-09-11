شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة الكندوز من 110 لـ 130 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، استقرار أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11 – 9 – 2020 بالسوق المحلى ، وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، واستقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

وكانت وزارة الزراعة ، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، شنت حملات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من الغش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين .