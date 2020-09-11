شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 27 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 0.6657 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6652 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6662، بينما الأدنى له عند 0.6643.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.7 مقابل 59.0 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.6%، بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.0%.