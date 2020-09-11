شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في اليابان تتوافق مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متوافقة أيضا مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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