شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع التصنيعي في اليابان خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 0.1 مقابل انكماش عند ما قيمته 52.3 في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 36.1، ونود الإشارة لكون صدور القراءة عند ما قيمته أعلى من الصفر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز الصفر تعكس انكماش القطاع.

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