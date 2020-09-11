شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول تؤكد تشغيل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، أنه من المخطط بدء تشغيل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول خلال عام 2022 باستثمارات تقدر بحوالى مليون دولار ، مشيرة الى أنه تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع فى شهر فبراير الماضى ، والمشروع يهدف الى تعظيم الاستفادة من الميثانول المنتج محليا

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وكان المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن خلال شهر مايو الماضي عن الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة، لتنفيذها خلال الفترة مابين عامي 2020-2035 وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا، أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات و تقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير .