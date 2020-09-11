شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى يؤكد القطاع الصناعى يستهدف التوسع فى أسواق افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد جورج ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن السوق الأفريقية تعتبر نافذة رئيسية للصادارات المصرية ، مؤكدا على أهمية التواجد المصرى فى دول القارة السمراء ، مشيرا الى أن هناك دعم كبير لهذا الاتجاه تقوده الدكتورة نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة .

وأوضح جورج ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن المنتجات المصرية ، تحظى بسمعة جدية فى الأسواق الافريقية ، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانى .

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وكان رؤساء وممثلو المجالس التصدرية ، تقدموا فى شهر أغسطس الماضي ، بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية ، كما يهدف قطاع كبير من المصانع إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.