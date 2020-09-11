شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من اللحوم لـ 126 مليون دولار فى شهر يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع حجم الواردات المصرية من اللحوم في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نحو 126.5 مليون دولار، مقابل 167.6 مليون دولار في شهر يونيو من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 24.6%.

وجاءت الواردات من اللحوم ضمن مجموعة من السلع التي سجلت تراجعا وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى ضمت الى جانب اللحوم ، الدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 236.6 مليون دولار، مقابل 240.5 مليون دولار في شهر يونيه من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.6%.

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وأشارت البيانات إلى أن الواردات المصرية من الذرة بلغت 172 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 177 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.9%، يليها الواردات من القمح وبلغت قيمته 147.3 مليون دولار يونيه الماضي، مقابل 155.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.

وضمت القائمة أيضا الواردات المصرية من النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها 78.4 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 110 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 28.8، إلى جانب الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 78 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 85.5 مليون دولار نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.

وبـلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.