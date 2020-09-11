القابضة للغزل أول المستفيدين من نجاح زراعة القطن قصير التيلة .. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر شركات الغزل والنسيج والملابس التابعة للقابضة للقطن والغزل ، نتائج حصاد 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات بعد النتائج المبشرة التى قدمتها هذه التجربة ، التى انطلقت فىش شهر مايو الماضى ، وأكد مصدر بمعهد البحوث الزراعية لـ " الخليج 365" أن التجربة مبشرة ومن المتوقع أن تحقق المعدلات المستهدفة ،ولا سيما أن العوامل الجوية كانت مناسبة خاصة درجة الحرارة ، لافتا أن زيارة وزير قطاع الأعمال العام ومدير معهد بحوث القطن لشرق العوينات هدفها الاطمئنان على المحصول .
وتوقع المصدر ، زيادة محصول هذا العام من قطن شرق العوينات وهى التجربة الناجحة الأولى فى مصر ، علاوة على أن هناك زيادة فى محصول القطن المصرى أيضا فى مختلف المحافظات ، وحول استفادة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج من التجربة ، أكدت مصادر بقطاع الأعمال العام أن الشركات أكبر المستفيدين من التجربة ،التى ستوفر حال تعميمها استيراد اقطان بمليارات الجنيهات، حيث تستورد مصر سنويا نحو 3 ملايين قنطار للشركات العامة والقطاع الخاص، بقيمة تصل لنحو 4.5 مليار جنيه من عدة دول .
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