شكرا لقرائتكم خبر عن سهم شركة لصناعة الشاحنات الكهربائية يهبط بحدة لشكوك المستثمرين بها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة "نيكولا كورب" لصناعة الشاحنات الكهربائية بشكل قوي خلال تعاملات يوم الخميس بعد تزايد الشكوك من جانب الستثمرين في منتجاتها.



وشهد سهم "نيكولا" مبيعات مكثفة بعد اتهامات طالت الشركة بالترويج لمنتجات من الشاحنات الكهربائية ليست بها المميزات التي تفصح عنها.

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وكانت "نيكولا" قد نشرت عددا من مقاطع الفيديو للترويج لشاحنات كهربائية مزودة ببطاريات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتقول إنها تمتاز بكفاءة أعلى من نظيراتها في الأسواق.



هذا، وردت الشركة في بيان رسمي بأن هذه مجرد ادعاءات وأكاذيب وأن "نيكولا" ملتزمة بإنتاج أفضل أنواع الشاحنات الكهربائية الصديقة للبيئة متعهدة بإصدار تفاصيل أكثر في وقت لاحق.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "نيكولا كورب" بنسبة 11.3% وأغلق جلسة الخميس عند 37.5 دولار، وسجل أعلى سعر في التداولات عند 41 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 36.7 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 16 مليار دولار.