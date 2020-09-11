شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" ينخفض عقب الإعلان عن صفقة "ريلاينس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب الإعلان عن صفقة استحواذ ضخمة على شركة هندية مملوكة للملياردير "موكيش أمباني".



وبناء على ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج"، فإن "ريلاينس" الهندية عرضت بيع حصة بقيمة عشرين مليار دولار في أنشطتها الخاصة بالتجزئة إلى "أمازون دوت كوم" الأمريكية.

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وأشارت الوكالة إلى أن "أمازون" أكدت الاهتمام بالتفاوض على استثمارات محتملة في وحدة "ريلاينس" لمبيعات التجزئة وسط توقعات بأن الشركة الهندية تستهدف بيع حصة تعادل 40% للشركة الأمريكية.



ومن الجدير بالذكر أن "أمازون دوت كوم" تعد من بين الشركات القليلة على مستوى العالم التي استفادت من أزمة فيروس "كورونا" حيث انتعشت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وأنشطة التويل للملايين نتيجة قيود العزل العام وقيود الإغلاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 2.8% وأغلق عند 3175.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 3349.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3170.5 دولار.