أسهم التأمين تتجاهل أسبوع جني الأرباح بمكاسب قياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

واصلت أسواق الأسهم المحلية تحركاتها الأفقية للجلسة الرابعة على التوالي، بتحرك المؤشرات العامة بنحو 15 نقطة صعوداً أو نزولاً، فيما أغلقت الأسواق على تباين في جلسة نهاية الأسبوع، بارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.13%.

وانخفضت مستويات السيولة بشكل طفيف، لكنها بقيت ضمن معدلات مرتفعة، لتصل إلى 648.2 مليون درهم، بتداول 502 مليون سهم، من خلال 7271 صفقة نفذها المستثمرون، حيث شهد سوق دبي 284 مليون درهم، بتداول 405 ملايين سهم، كما شهد سوق أبوظبي 364.1 مليون درهم، بتداول 93.2 مليون سهم.



سوق دبي



وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.13%، بما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، متأثراً بالأداء السلبي لقطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وارتفع قطاع التأمين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 3.14%، وسط ارتفاع 4 أسهم في القطاع، ولاسيما «أمان» الذي صعد ملامساً الحد الأقصى المسموح به لثلاث جلسات متتالية، حيث ارتفع 14.89% إلى 0.895 درهم، بتداول 24.3 مليون درهم، كما ارتفع «دار التكافل» 11.78% إلى 1.11 درهم، بتداول 1.7 مليون درهم.

وصعد «سلامة» 4.4% إلى 0.779 درهم، بتداول 39.7 مليون درهم، مسجلاً ثاني أعلى سيولة في السوق، كما ارتفع «تكافل الإمارات» 3.59% إلى 1.44 درهم.

وتراجع العقار 0.12%، متأثراً بانخفاض «إعمار العقارية» 0.68% إلى 2.91 درهم، بتداول 24.6 مليون درهم، وتراجع «أرابتك» 2.6% و«ديار» 0.68% و«إعمار مولز» 0.7%، بينما ارتفع «الاتحاد العقارية» 4.18% إلى 0.299 درهم، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً بنحو 41 مليون درهم، وارتفع «داماك» 2.04% و«إعمار للتطوير» 0.89%.

وتراجع البنوك 0.29%، مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.68% إلى 4.34 درهم، بتداول 16 مليوناً، مع استقرار «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، بتداول 38.2 مليون درهم، وتراجع «جي إف إتش» 0.32% و«أملاك» 0.30%.

وانخفض قطاع الاتصالات 1.13%، بتراجع سهم «دو» 1.13% إلى 5.24 درهم.

وارتفع الاستثمار 0.73%، مع ارتفاع «شعاع» 2.66% إلى 0.693 درهم، و«دبي للاستثمار» 0.84%.

وسجل سهم «أرامكس» الارتفاع الوحيد في قطاع النقل بنسبة 0.26% ليغلق عند 3.75 درهم، بتداول 15.8 مليون درهم.

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سوق أبوظبي



وفي سوق العاصمة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.23%، مضيفاً 10.3 نقطة مكاسب، ليغلق عند 4519.13 نقطة، بدعم من قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.25%، بدعم من «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 0.35% إلى 11.42 درهم، بتداول 95 مليوناً و«أبوظبي الإسلامي» 0.48% و«الشارقة الإسلامي» 0.84%، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.36%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.48%، وسط ارتفاع «اتصالات» 0.48% إلى 16.58 درهم، بتداول 24.6 مليون درهم.

وارتفع التأمين 0.37%، مع صعود «أبوظبي الوطنية للتكافل» 14% إلى 5.7 درهم، و«ميثاق» 6.76% إلى 0.726 درهم.

وارتفع الطاقة 1.25%، مدعوماً بارتفاع «دانة غاز» 0.83% و«أدنوك للتوزيع» 2.52%. وانخفض قطاع العقار، متأثراً بتراجع سهم «الدار» 0.48% إلى 2.06 درهم، بتداول 74.8 مليون درهم.

وتراجع مؤشر الاستثمار 0.38%، متأثراً بانخفاض «الواحة» 3.98%، كما تراجع «العالمية القابضة» 0.11% إلى 37.02 درهم، متصدراً التداولات في السوق بنحو 97.5 مليون درهم، بينما ارتفع «إشراق» 2.67%.



توجهات المستثمرين



وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بمحصلة شرائية في سوق أبوظبي بنحو 28.6 مليون درهم، بينما سجلوا محصلة بيع في سوق دبي بنحو 24.7 مليون درهم.

وبلغت مشتريات الأجانب في السوقين نحو 173.7 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 169.7 مليون درهم.

وتباينت توجهات المواطنين الاستثمارية، بعدما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 41.2 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 16.6 مليون درهم، وبلغت مشتريات المواطنين نحو 383.6 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 408 ملايين درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شراء بنحو 23 مليون درهم، بينما سجل العرب في أبوظبي محصل شراء بنحو 4.6 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 7 ملايين درهم.

وكما تباينت توجهات المؤسسات، بعدما سجلت محصلة بيع في دبي بنحو 5 ملايين درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 15 مليون درهم، وبلغت مشتريات المؤسسات نحو 404 ملايين درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 394 مليون درهم.