شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تهبط بعد إبقاء سياسة «المركزي» دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت البورصات الأوروبية الرئيسية منخفضة، الخميس، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير، وقال إن إجراءات التحفيز الحالية تكفي، ومن المرجح استخدامها استخداماً كاملاً.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مع قول كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، إن البنك يراقب بعناية تداعيات قوة اليورو. وثمة توقعات في ظل انحسار زخم التعافي الاقتصادي أن يضخ البنك المركزي تحفيزاً جديداً في وقت ما.
وقال جاي ملهي، محلل السوق العالمية لدى جيه.بي مورجان لإدارة الأصول، «النبرة المتوازنة في اجتماع المركزي الأوروبي جاءت أقل ميلاً للتيسير النقدي عما كان يتوقعه مستثمرون كثيرون. وعدم تغيير السياسة في المركزي الأوروبي يرجع بدرجة أكبر إلى الفعالية المحدودة للخيارات المتبقية تحت تصرفه، وليس لأن البنك مرتاح للوضع الاقتصادي الحالي». (رويترز)
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