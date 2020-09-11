أسعار المنازل البريطانية تقفز باستثناء لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مسح بأن ارتفاع سوق الإسكان البريطاني اشتد في أغسطس/ آب، وبلغت الأسعار أعلى مستوى في أربع سنوات؛ إذ يسعى المشترون وراء عقارات ذات حدائق، كما أرسل المسح إشارة تحذير من أن التعافي قد يفقد قوة دفعه.

وارتفع المؤشر الشهري لأسعار المنازل للمعهد الملكي للمساحين المعتمدين إلى +44 في أغسطس/ آب من +13 في يوليو/ تموز، ليبلغ أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2016. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد توقع قراءة عند +25.

وزادت الأسعار في شتى أنحاء البلاد باستثناء لندن؛ إذ ظلت مستقرة على نحو ما على مدى الشهرين الفائتين.

(رويترز)