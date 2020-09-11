«معهد التمويل»: انكماش «كورونا» الأزمة المالية العالمية والكساد الكبير

توقع معهد التمويل الدولي، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بحوالي 3.8% في العام الجاري، نتيجة لتبعات جائحة كوفيد -19. وقال المعهد في تقرير حديث له، الخميس، إن الانكماش المتوقع في العام الجاري يفوق وبكثير الانكماش الناتج عن الأزمة المالية العالمية، والذي لم يتجاوز 0.4% في 2009. وبحسب توقعات المعهد فلن يتجاوز الانكماش في الاقتصادات المتقدمة بكثير مستوياته خلال الأزمة المالية العالمية. وأكد أن النصيب الأكبر من التراجع الاقتصادي هذا العام، والذي يغير الصورة عما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية، يتركز في الهند والصين.

ولفت التقرير إلى أن المحفزات الضخمة التي ضختها الصين في البنية التحتية عام 2009 أسهمت في نمو أسعار السلع وتعزيز النمو العالمي، وغياب مثل هذه المحفزات اليوم، هو المؤثر الرئيسي على النظرة لآفاق نمو الاقتصادات الناشئة.

ورجح المعهد أن تؤدي الجائحة إلى تراجع حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام، مقابل نمو وتوسع شهده الاقتصاد الصيني عام 2009. وقال المعهد، إن الاقتصادين الصيني والهندي سوف يغيران كلياً صورة التعافي العالمي هذه المرة عما شهدناه عام 2009.

وقال، إن السبب في أن الأزمة هذه المرة، أكثر حدة من الأزمة المالية العالمية، والكساد الكبير يتمثل في أن تبعات الجائحة وتدابير الإغلاق الكبير شملت غالبية دول العالم، وأثرت في كافة القطاعات الاقتصادية من خدمات وصناعة وأعمال، لكن ليس هذا فقط، وإنما يرجع كذلك إلى عامل شديد الأهمية، فمن خلال تقسيم صورة الاقتصاد العالمي وتجزيئها ظهر أن الجزء الأكبر من التراجع في الأنشطة الاقتصادية تقوده الهند والصين التي لم تلجأ إلى نفس محفزات عام 2009. أما الهند فتواجه ركوداً حاداً، على العكس مما كانت عليه عام 2009 من نمو إيجابي.

ولفت إلى أن الصورة العامة للأداء الاقتصادي في النصف الأول ليست بالجيدة، إذ تراجع النمو الاقتصادي للدول المتقدمة بحوالي 11.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وبحوالي 10% في الأسواق الناشئة (مع استثناء الهند والصين). وقال، إن الأداء جاء متفاوتاً إلى حد كبير بين الأسواق الناشئة في الربع الثاني مع نمو بحوالي 3.2% في الصين، يقابله انكماش وصل إلى 30.3% في بيرو.