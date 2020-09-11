13.4 % من الأتراك بلا عمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4% وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو/ أيار حتى يوليو/ تموز التي شهدت رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق الحظر على تسريح العاملين، ما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.

وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جداً من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفاً، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريباً في بداية يونيو/ حزيران.

وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مده حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، على مستوى البطالة مستقراً تقريباً، والذي كان 13% العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة.

وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4% خلال الأشهر الثلاثة.

وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49% ارتفاعاً من 47.6% في الفترة السابقة مع بدء المزيد من المواطنين في البحث عن عمل، لكنه مازال بعيداً عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3%. (رويترز)